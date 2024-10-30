Ежей занесли в Красную книгу, как "близкий к вымиранию" вид

Ежи занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как "вид, близкий к вымиранию". За последнее десятилетие численность этих животных сократилась как минимум на 30% в большей части ареала их обитания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии