Эксперт

519 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Мешков
    А я понять не мог, почему у "Старбакса" такой кофе дрянной?!😜«Старбакс»: забас...
  • Михаил Козлов
    Сионисты с момента распятия Христа  пытаются покончить с христианством.Нарышкин рассказа...
  • Вера смелых
    Вот, первый бонус для миротворца всей земли, как я и предполагала! Когда ждать передачи территории для постройки морс...Минск будет получ...

Столичная поддержка

Столичная поддержка

Московские промышленники инвестируют в развитие своих производств рекордные суммы. Так, за последние пять лет с 2018 по 2022 годы компании вложили более 1,5 трлн рублей в усовершенствование своих площадок.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх