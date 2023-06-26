Столичная поддержка

Московские промышленники инвестируют в развитие своих производств рекордные суммы. Так, за последние пять лет с 2018 по 2022 годы компании вложили более 1,5 трлн рублей в усовершенствование своих площадок.
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