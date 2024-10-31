Стало известно, когда приют для животных в Краснодаре примет первых постояльцев

Стало известно, когда приют для животных в Краснодаре примет первых постояльцевВ Краснодаре представители администрации города выехали в приют для безнадзорных животных, строительство которого недавно завершилось в поселке Березовый.
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