Последствия бомбардировки Вайлдберриз

Украинские боевики подожгли дронами склады Вайлдберриз в разных регионах России. Так как боевики атаковали сразу два склада, и так как их главарь уже взял на себя ответственность за теракт, это со всей очевидностью не случайность и не сопутствующий ущерб, а целенаправленный удар по маркетплейсу.