Заместитель главы Корочанского района погиб в результате детонации боеприпаса

В результате утреннего обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области погиб заместитель главы администрации Корочанского района и секретарь районного совета безопасности Игорь Нечипоренко.
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