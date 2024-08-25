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За рулем

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Мать 17-летнего подростка отдала ему машину для поездок на работу

Мать 17-летнего подростка отдала ему машину для поездок на работу

Недавно в Магадане полицией была остановлена Toyota Corolla, которой управлял 17-летний подросток. В отделе полиции он рассказал, что ехал домой в поселок Сокол с подработки, машина принадлежит отчиму, который вместе с матерью находится в поселке Эвенск, и они разрешили ему добираться на работу на машине.

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