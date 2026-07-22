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После ударов по складам WB русские стали получать сообщения от СБУ. Что делать, рассказал глава профсоюза сотрудников полиции

После ударов по складам WB русские стали получать сообщения от СБУ. Что делать, рассказал глава профсоюза сотрудников полиции

Русские стали получать сообщения от СБУ после ударов по складам WB. Как действовать, если вам тоже написали, рассказал глава профсоюза сотрудников полиции.

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