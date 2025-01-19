Власти Гренландии хотят заключить новое оборонное соглашение напрямую с США

Правительство Гренландии планирует заключить новое оборонное соглашение с США в обход Дании, заявил гренландский депутат от партии правительственной коалиции Сиумут Куно Фенкер, сообщает 19 января РИА Новости.
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