Пригожин раскритиковал идею ограничить гонорары артистов миллионом рублей

Продюсер подробно объяснил, почему занопроект нельзя принимать. Иосиф Пригожин Pavel Kashaev/Global Look PressВ настоящее время в Госдуме обсуждают принятие законопроекта, который будет регулировать гонорары артистов за выступления.
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