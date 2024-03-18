«Да здравствует Россия!»: десятки тысяч человек поддержали Путина на Красной площади

В Москве на Красной площади прошел митинг-концерт в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией. На него пришли тысячи человек, которые вместе с президентом России Владимиром Путиным исполнили национальный гимн.
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