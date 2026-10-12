Бюджет Петербурга на 2026 год вырос до 1,472 трлн рублей

Правительство Петербурга утвердило изменения бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов, в результате которых дефицит городской казны составит 108 млрд рублей.
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