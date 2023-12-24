Праздник Спиридона Солнцеворота отмечается 25 декабря 2023 года Дмитрий АттарВ этот понедельник, 25 декабря 2023 года православные христиане будут чтить память святого Спиридона, которого в народе прозвали Солнцеворотом.
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