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Праздник Спиридона Солнцеворота отмечается 25 декабря 2023 года

Праздник Спиридона Солнцеворота отмечается 25 декабря 2023 года

Праздник Спиридона Солнцеворота отмечается 25 декабря 2023 года Дмитрий АттарВ этот понедельник, 25 декабря 2023 года православные христиане будут чтить память святого Спиридона, которого в народе прозвали Солнцеворотом.

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