80 лет назад, 5 июля 1943 года, началась Курская битва. «Огненная дуга»: 10 фактов о Курской битве

﻿﻿Битва на Курской дуге, происходившая с 5 июля по 23 августа 1943 года, по своему размаху, привлеченным силам и средствам, а также по результатам и военно-политическим последствиям является одним из важнейших сражений Вторая мировая война и Великая Отечественная война.