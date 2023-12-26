Фигуристка Петросян поблагодарила штаб Тутберидзе после победы на ЧР

Фигуристка Аделия Петросян, одержавшая победу на чемпионате России - 2024, написала пост в социальной сети, в котором обратилась с благодарностями к тренерскому штабу Этери Тутберидзе, который с ней работает.
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