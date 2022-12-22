Нетаньяху объявил о формировании нового правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил поздно вечером в среду, что он успешно сформировал новую коалицию, подготовив почву для своего возвращения к власти в качестве главы самого правоконсервативного израильского правительства в истории.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил поздно вечером в среду, что он успешно сформировал новую коалицию, подготовив почву для своего возвращения к власти в качестве главы самого правоконсервативного израильского правительства в истории.
Свежие комментарии