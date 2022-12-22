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Нетаньяху объявил о формировании нового правительства Израиля

Нетаньяху объявил о формировании нового правительства Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил поздно вечером в среду, что он успешно сформировал новую коалицию, подготовив почву для своего возвращения к власти в качестве главы самого правоконсервативного израильского правительства в истории.

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