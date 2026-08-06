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ИИ-ассистенты не справляются с персонализацией в финансах: представлен бенчмарк FinPerMA

ИИ-ассистенты не справляются с персонализацией в финансах: представлен бенчмарк FinPerMA

Языковые модели всё чаще используют в качестве персональных финансовых советников, но насколько хорошо они умеют удерживать и обновлять модель пользователя на длительном горизонте? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи представили новый бенчмарк FinPerMA.

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