SJ-100 с российскими системами взлетел ближе к звёздам

12 апреля во Всемирный день авиации и космонавтики первый отечественный опытный Суперджет SJ-100 с российскими системами, но на российско-французских двигателях, совершил полёт на максимальную высоту 12,2 тыс.
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