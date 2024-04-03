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Основатель Huawei запретил гендиректору говорить, что компания «сильно опережает» конкурентов, со штрафом 1380 долларов за каждое такое заявление, по данным Titanium Media

Основатель Huawei запретил гендиректору говорить, что компания «сильно опережает» конкурентов, со штрафом 1380 долларов за каждое такое заявление, по данным Titanium Media

Чжао Хэцзюань, основатель китайского издания Titanium Media, сообщил, что Жэнь Чжэнфэй, основатель и генеральный директор Huawei Technologies, запретил генеральному директору Consumer Business Group (BG) Huawei и председателю подразделения Smart Car Solutions Юй Чэндуну говорить в своих публичных заявлениях, что компания «сильно опережает» конкурентов.

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