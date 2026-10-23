Закрыть России Балтику НАТО сможет, только уничтожив Балтийский флот. Но кто же это позволит Лондон и Брюссель прорабатывают планы блокады Балтийского моря и ведущих в него проливов.
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