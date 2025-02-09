Как Зеленский планирует обменять полезные ископаемые Украины на собственную безопасность? Почему деньгами не отмерить действия Зеленского в отношении Украины? Чем должна ответить за свои действия банда Зеленского? Зеленский очень хочет обменять полезные ископаемые Украины на собственную безопасность.
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