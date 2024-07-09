Защитник Хохлов покинет «Нефтехимик». Клуб не видит игрока в составе (Legalbet)

Клуб не заинтересован в продолжении сотрудничества с 29-летним игроком, как сообщает Legalbet. Хохлов в минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ сыграл за «Нефтехимик» 44 матча и набрал 11 (5+6) очков при показателе полезности «-9».