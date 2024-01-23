Остаются стабильными: цены на нефть слабо меняются на фоне выжидательной позиции трейдеров Татьяна АрестоваЦены на нефть оставались практически неизменными 23 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Армия РФ нанесла серию ударов по Одессе, уничтожены склады боевиков ВСУ, а в Харькове уничтожен таинственный госпиталь
- Закрывает Баренцево море: Россия лишит Великобританию права рыбачить в акватории
- Риск для национальной кухни: как в Британии отреагировали на решение РФ по рыболовству в Баренцевом море
Свежие комментарии