«Атлетико» отстает от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» на 10 очков за 5 туров до конца сезона

Сегодня команда Диего Симеоне разгромила «Райо Вальекано» со счетом 3:0 в 33-м туре Ла Лиги. Мадридский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков, и отстает от «Барселоны» на 10 баллов, а от «Реала» – на 6.