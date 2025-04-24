НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

173 подписчика

«Атлетико» отстает от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» на 10 очков за 5 туров до конца сезона

Сегодня команда Диего Симеоне разгромила «Райо Вальекано» со счетом 3:0 в 33-м туре Ла Лиги.  Мадридский клуб занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 66 очков, и отстает от «Барселоны» на 10 баллов, а от «Реала» – на 6.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх