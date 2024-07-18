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Парламентская газета

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Фон дер Ляйен планирует превратить Евросоюз в оборонный блок

Фон дер Ляйен планирует превратить Евросоюз в оборонный блок

Урсула фон дер Ляйен, претендующая на переизбрание на пост главы Еврокомиссии, обещает в политической программе превратить Евросоюз в оборонный блок.

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Степан Капуста
Версия событий. Испытывающие экономические проблемы страны-доноры ЕС сбросят балласт из стран-лимитрофов и непременно на Россию. Как? От Швеции, Финляндии, стран Прибалтики, Молдавии, Румынии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Польши соберут войско тысяч эдак 300 &quot;миротворцев&quot; и разместят в западной Украине. Брюссель и НАТО сразу открестятся от этого контингента, исключив эти страны из альянса и Евросоюза. А Россия? Нас подтолкнут к войне со странами Восточной Европы, а в последующем - к их содержанию. Умно. Одним выстрелом двух зайцев. Но это - только версия, созвучная с тенденцией.
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