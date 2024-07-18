Фон дер Ляйен планирует превратить Евросоюз в оборонный блок

СК

Степан Капуста

Версия событий. Испытывающие экономические проблемы страны-доноры ЕС сбросят балласт из стран-лимитрофов и непременно на Россию. Как? От Швеции, Финляндии, стран Прибалтики, Молдавии, Румынии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Польши соберут войско тысяч эдак 300 "миротворцев" и разместят в западной Украине. Брюссель и НАТО сразу открестятся от этого контингента, исключив эти страны из альянса и Евросоюза. А Россия? Нас подтолкнут к войне со странами Восточной Европы, а в последующем - к их содержанию. Умно. Одним выстрелом двух зайцев. Но это - только версия, созвучная с тенденцией.