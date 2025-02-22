БлокнотРУ Похоже, что украинцы окончательно потеряли связь с реальностью и выдали новую конспирологическую сенсацию: Трамп — агент КГБ, завербованный ещё в 1987 году.
Трамп — агент КГБ «Краснов»: в Казахстане назвали президента США «кротом» советской разведки
Комментарии
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леонид рыбаков
англосаксы были -есть - и будут -врагами России №1---им верить себя не уважать . С азиатами мы сами создаем проблему по некомпетенции и продажности наших чиновников . Цари и то знали как с азиатами общаться не говоря о Сталине .
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6 час.
Л
Людмила
ТРАМП - ТОРГАШ!! У него даже не "ДОГОВОР", А "СДЕЛКА",т.е. "ЗА ЧТО КУПИЛ , ЗА - ТО ПРОДАЛ С "ПРИПЁКОМ"!!!! "МЯГКО СТЕЛЕТ, ДА ЖЁСТКО СПАТЬ!!!🙏🙏🙏
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5 час.
Семен Демин
Офигели совсем!
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36 мин.
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