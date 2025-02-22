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Трамп — агент КГБ «Краснов»: в Казахстане назвали президента США «кротом» советской разведки

Трамп — агент КГБ «Краснов»: в Казахстане назвали президента США «кротом» советской разведки

БлокнотРУ Похоже, что украинцы окончательно потеряли связь с реальностью и выдали новую конспирологическую сенсацию: Трамп — агент КГБ, завербованный ещё в 1987 году.

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Комментарии
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леонид рыбаков
англосаксы были -есть - и будут -врагами  России №1---им верить себя не уважать  . С азиатами мы сами создаем проблему по некомпетенции и продажности наших  чиновников . Цари и то знали как с азиатами  общаться не говоря о Сталине .
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6 час.
Л
Людмила
ТРАМП - ТОРГАШ!! У него даже не &quot;ДОГОВОР&quot;, А &quot;СДЕЛКА&quot;,т.е. &quot;ЗА ЧТО КУПИЛ , ЗА - ТО ПРОДАЛ С &quot;ПРИПЁКОМ&quot;!!!! &quot;МЯГКО СТЕЛЕТ,  ДА  ЖЁСТКО  СПАТЬ!!!🙏🙏🙏
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5 час.
Семен Демин
Офигели совсем!
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36 мин.
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