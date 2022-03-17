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Полицейские изъяли заряженную тротилом мину в одном из музеев Севастополя

Полицейские изъяли заряженную тротилом мину в одном из музеев Севастополя

В Народном музее обороны Севастополя 1941-1945 года полицейские обезвредили и изъяли боеприпас – корпус осколочно-фугасной миномётной мины, снаряженной тротилом.

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