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SPORT24.ru

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Чайка объяснил блокировку счетов «Ростова»: «Клуб жил не по средствам»

Чайка объяснил блокировку счетов «Ростова»: «Клуб жил не по средствам»

Генеральный директор «Ростова» Андрей Чайка рассказал о финансовых проблемах клуба, причинах блокировки счетов и работе нового руководства по стабилизации ситуации.

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