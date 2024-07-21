Хуситы заявили о запуске ракет по Израилю и кораблю США в Красном море

Global Look Press/Wang Shang/XinHua Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) запустило баллистические ракеты по целям в районе города Эйлат на юге Израиля и американскому кораблю в Красном море, заявил представитель вооруженных сил движения Яхья Сариа.