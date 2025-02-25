В Госдуме прокомментировали слухи об увеличении штрафов за неправильные двери

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов опроверг распространившуюся информацию о якобы увеличившихся с 1 января штрафах за неправильно установленные входные двери, пишет РИА Новости.
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