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В Госдуме прокомментировали слухи об увеличении штрафов за неправильные двери

В Госдуме прокомментировали слухи об увеличении штрафов за неправильные двери

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов опроверг распространившуюся информацию о якобы увеличившихся с 1 января штрафах за неправильно установленные входные двери, пишет РИА Новости.

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