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В Кремле рассказали, связана ли встреча Путина и Лукашенко с визитом главы ЦРУ в РФ

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не имела отношения к состоявшемуся ранее визиту директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.

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