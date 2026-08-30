В Кремле рассказали, связана ли встреча Путина и Лукашенко с визитом главы ЦРУ в РФ

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не имела отношения к состоявшемуся ранее визиту директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву.
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