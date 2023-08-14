В Госдуме Набиуллину попросили разъяснить причины падения курса рубля

Strannik Mr

Сейчас эта "талантище" , расскажет нам очередную сказку про белого бычка, умоет свои ручонки и проблеет, что она здесь ни при чём. А потом, станет петь, что ЦБ не подчиняется правительству России, он выполняет решения только МВФ и руководствуется только его указаниями. Потом даст понять, что мы в России полные кретины и идиоты. Ну, и т.д. и в том-же духе....