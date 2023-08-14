Депутат нижней палаты российского парламента от партии «Справедливая Россия - За Правду» Дмитрий Кузнецов попросил главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину разъяснить причины падения курса рубля и последствия этого для населения.
В Госдуме Набиуллину попросили разъяснить причины падения курса рубля
Комментарии
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Strannik Mr
Сейчас эта "талантище" , расскажет нам очередную сказку про белого бычка, умоет свои ручонки и проблеет, что она здесь ни при чём. А потом, станет петь, что ЦБ не подчиняется правительству России, он выполняет решения только МВФ и руководствуется только его указаниями. Потом даст понять, что мы в России полные кретины и идиоты. Ну, и т.д. и в том-же духе....
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9 час.
лл
лина любимцева
Да что там "объяснять"?... США приказали - вот ЦБ "России" и стал спекулировать валютой. Цель - СПЕКУЛЯЦИЯ ВАЛЮТОЙ, и ничего иного нет..... РОССИИ НУЖЕН СВОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК. Действительно РОССИИ, а не банк США под названием "России"!!
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8 час.
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