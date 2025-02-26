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Две тематические «Тройки» выпустили в Москве к 20-летию открытия органа в ММДМ

Две тематические «Тройки» выпустили в Москве к 20-летию открытия органа в ММДМ

В Москве выпустили две тематические карты «Тройка» в честь 20-летия с открытия большого концертного органа в Московском международном доме музыки (ММДМ), сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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