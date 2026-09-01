Огромная батарея 7050 мА•ч и изогнутый AMOLED-экран на 144 Гц. Представлен смартфон Vivo T5

Новый смартфон предложит 6,83-дюймовый 1,5K-экран с яркостью 2000 нит, тонкий корпус и производительный чип MediaTek Vivo официально анонсировала новый смартфон T5 для международного рынка.
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