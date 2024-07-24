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В Конгрессе пригрозили уголовным делом ушедшей в отставку главе Секретной службы

В Конгрессе пригрозили уголовным делом ушедшей в отставку главе Секретной службы

Конгрессвумен-республиканец Маржори Тейлор Грин пригрозила уголовным делом ушедшей в отставку с должности главы Секретной службы Кимберли Читл и руководителю министерства внутренней безопасности Алехандро Майкоркасу из-за попытки покушения на экс-президента Дональда Трампа.

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