На затопленной ГЭС в Непале спустя 9 дней после наводнения спасли мужчину

Спасатели в Непале спустя девять дней после разрушительного наводнения обнаружили живым мужчину внутри туннеля затопленной гидроэлектростанции «Тришули», сообщает газета Kathmandu Post.
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