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А у нас в квартире газ! Это раз!

А у нас в квартире газ! Это раз!

«Правительству РФ совместно с Банком России и публичным акционерным обществом “Газпром” реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, на российский рубль», - звучит в поручении президента по итогам совещания с правительством, и о ходе исполнения поручения должно быть доложено 31 марта 2022 года, и далее ежемесячные доклады.

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