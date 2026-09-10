Волонтер случайно запечатлел, как осьминог «оседлал» дельфина / © Bill Coulson Волонтер Билл Коулсон фотографировал животных у мыса Берри-Хед в графстве Девон, когда заметил нечто совершенно необычное на спине одного из дельфинов Риссо (Grampus griseus).