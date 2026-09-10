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Волонтер случайно запечатлел, как осьминог «оседлал» дельфина

Волонтер случайно запечатлел, как осьминог «оседлал» дельфина

Волонтер случайно запечатлел, как осьминог «оседлал» дельфина / © Bill Coulson Волонтер Билл Коулсон фотографировал животных у мыса Берри-Хед в графстве Девон, когда заметил нечто совершенно необычное на спине одного из дельфинов Риссо (Grampus griseus).

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