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Журнал «Профиль»

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ИИ может быть опаснее ядерного оружия: Маск поддержал призыв притормозить разработку

Американский предприниматель Илон Маск напомнил о своем предупреждении 12-летней давности на фоне новых призывов замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта.

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