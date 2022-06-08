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«Обеспечить максимально возможную локализацию»: АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей в Тольятти

«Обеспечить максимально возможную локализацию»: АвтоВАЗ возобновил сборку автомобилей в Тольятти

АвтоВАЗ вернулся к сборке автомобилей на заводе в Тольятти. Как рассказали в пресс-службе компании, стартовал выпуск семейства Lada Granta в комплектации Classic'22, которая призвана исключить влияние импортных компонентов на работу предприятия.

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