Осужденный бывший начальник управления оборудования и механизмов Главного военно-строительного управления №14 Минобороны Игорь Кущ обвиняется в получении взяток на сумму 34 миллиона рублей

Следственные органы завершили расследование в отношении начальника управления оборудования и механизмов Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление № 14" Министерства обороны России Игоря Куща.
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