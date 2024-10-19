Как здорово видеть, что даже дождь не останавливает людей от добрых дел! 🌧☔️❤️💋🙏 На акции Дару-Дар волонтёры клуба "Доброволец" Центра молодёжи продолжают помогать сортировать вещи, которые приносят люди.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Как здорово видеть, что даже дождь не останавливает людей от добрых дел! 🌧☔️❤️💋🙏 На акции Дару-Дар волонтёры клуба "Доброволец" Центра молодёжи продолжают помогать сортировать вещи, которые приносят люди.