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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Как здорово видеть, что даже дождь не останавливает людей от добрых дел

Как здорово видеть, что даже дождь не останавливает людей от добрых дел! 🌧☔️❤️💋🙏 На акции Дару-Дар волонтёры клуба "Доброволец" Центра молодёжи продолжают помогать сортировать вещи, которые приносят люди.

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