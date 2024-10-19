Как здорово видеть, что даже дождь не останавливает людей от добрых дел! 🌧☔️❤️💋🙏 На акции Дару-Дар волонтёры клуба "Доброволец" Центра молодёжи продолжают помогать сортировать вещи, которые приносят люди.