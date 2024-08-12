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Двое петербуржцев помогали мошенникам, передав им 500 банковских карт

Двое петербуржцев помогали мошенникам, передав им 500 банковских карт

В Петербурге задержаны двое подозреваемых в сотрудничестве с интернет-мошенниками. По данным полиции, за два года они оформили около 500 виртуальных банковских карт, которые использовались для вывода денег обманутых граждан.

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