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В Пакистане девять человек погибли при нападении на автобус

В Пакистане девять человек погибли при нападении на автобус

Неизвестные расстреляли автобус в пакистанском городе Чилас. Девять человек погибли, 25 пострадали. Власти провинции Гилгит-Балтистан пообещали оплатить все медицинские расходы раненых и помочь семьям погибших, пишет местное издание Dawn.

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