Sohu: возможности российского «Сармата» неприятно удивили военное сообщество США Возможности новейшего российского ракетного комплекса «Сармат» превзошли ожидания американского военного сообщества.
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