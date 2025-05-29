Морепродукты могли не дойти до омских ресторанов - на коммерческом складе в омском аэропорту двое работников логистической компании воровали ценный груз.
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Морепродукты могли не дойти до омских ресторанов - на коммерческом складе в омском аэропорту двое работников логистической компании воровали ценный груз.