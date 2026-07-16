У каждого третьего человека артерия в глазу может привести к внезапной слепоте

Исследователи Новгородского государственного университета проанализировали данные за 60 лет и обнаружили, что атипичное строение глазной артерии, которое встречается у 10-30 процентов людей, способно вызывать необратимую потерю зрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии