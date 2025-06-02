Форсаж: Барнаульский дрифт. Как прошли гонки, где "заносило" машины на бешеной скорости

В краевой столице состоялся первый этап Кубка Барнаульской Ракеты Гонки по дрифту в Барнауле / Фото предоставлено организаторами В Барнауле 1 июня на гоночном треке спортивно-технического клуба "Ракета" прошел первый этап Кубка Алтайского края по дрифту.
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