Шведские ученые выявили 6 сигналов за год до внезапной остановки сердца

Столкнувшиеся с ранней остановкой сердца люди накануне переживали несколько схожих симптомов. О шести основных признаках рассказали исследователи из Гетеборгского университета в Швеции, их результаты работы публикует «Доктор Питер».
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