Следователи поместили Дурова под стражу

Французские следователи поместили Павла Дурова под стражу. Об этом сообщает телеканал TF1.Ранее поступила информация, что основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже.
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