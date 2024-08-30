Nothing назван самым быстрорастущим брендом смартфонов во всем мире Основатель...

Nothing назван самым быстрорастущим брендом смартфонов во всем миреОснователь и генеральный директор Nothing Карл Пэй (Carl Pei), поделился впечатляющими данными о росте своей компании, которые были опубликованы аналитической фирмой Canalys.
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